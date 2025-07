Arezzo primo match ufficiale in Coppa Italia contro il Bra il 16 agosto Domani amichevole col Mantova

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della Coppa Italia Serie C 202526, che prenderà il via nel weekend del 16-17 agosto 2025 con il primo turno a eliminazione diretta, disputato in gara unica.“L’Arezzo sarà impegnato sabato 16 agosto alle ore 18 presso lo Stadio “Città di Arezzo” contro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: agosto - arezzo - primo - coppa

Termina con una sconfitta il primo test del Napoli di Antonio Conte! Pesano i carichi di lavoro, i tanti innesti e uno stato di forma non apparso eccelso; passa l'Arezzo nel test amichevole, a Dimaro, contro il Napoli: decidono le reti di Pattarella e Varela Vai su Facebook

Date e orari d'inizio delle gare del 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒐 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐 𝑬𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 ️⌚️ #CoppaItaliaSerieC Vai su X

Calcio, Coppa Italia Serie C: il Bra affronterà l'Arezzo nel primo turno eliminatorio - Sabato 16 agosto, con fischio d'inizio alle 18 allo Stadio "Città di Arezzo", i giallorossi faranno visita alla formazione toscana per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Lo riporta targatocn.it

Coppa Italia Serie C: nel primo turno la Torres sfiderà il Livorno al Vanni Sanna il 16 agosto - I rossoblù giocheranno in casa la prima partita del torneo, in gara unica a eliminazione diretta. Riporta calciocasteddu.it