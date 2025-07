Arezzo la città dei supermercati si moltiplica | le aperture in vista

Arezzo, 26 luglio 2025 – In città non è raro vedere spuntare nuove insegne dove prima c’era solo una recinzione da cantiere. Ma dietro ogni apertura commerciale c’è un intreccio di iter burocratici, scelte urbanistiche e valutazioni di mercato. A raccontare lo stato dell’arte - e delle aperture - ci pensa l’assessora all’urbanistica Francesca Lucherini: “Siamo contenti. In fondo si parlava da anni di un’esplosione di nuove strutture, ma alla fine quelle sono e quelle rimangono. Si tratta di operazioni già programmate da tempo”. La novità più visibile è il nuovo punto vendita Md lungo via Romana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, la città dei supermercati si moltiplica: le aperture in vista

