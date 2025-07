Ardea bonificato il Lungomare degli Ardeatini

Ardea, 26 luglio 2025 – Una task force capitanata dal sindaco Fabrizio Cremonini e dall’assessore all’ambiente Lucia Anna Estero, c on una squadra della concessionaria per la raccolta dei rifiuti e la Polizia locale, questa mattina dall’alba hanno effettuato una bonifica del lungomare degli Ardeatini dal confine con Pomezia fino al confine con Anzio. I lavori sono ancora in corso e sono sotto la supervisione del consigliere presidente della commissione ambiente Geom. Simone Erriù. Il personale della concessionaria era sotto la direzione del responsabile del settore il dott. Andrea Serpieri. Sono state bonificate tutte le mini discariche frutto dell’inciviltà di chi abbandona sacchi di rifiuti in diversi punti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

