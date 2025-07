Aquilani | Il Napoli del primo tempo può competere per vincere la Champions League

Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro,  è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole contro il Napoli « Il risultato conta poco, test impegnativo. Il Napoli del primo tempo può competere per vincere la Champions League, sono qualitativamente impressionanti. Poi abbiamo preso un po’ di c oraggio, con personalitĂ . Sia mo un cantiere aperto, abbiamo fatto un buon allenamento contro una squadra che non ha nulla a che vedere con noi» Infortunio Pompetti?  «Questa è una nota dolente, lui è un lavoratore e non molla mai. Un infortunino del genere in amichevole ti fa cadere il mondo addosso, forse è qualcosa di serio alla tibia ma speriamo non sia nulla di troppo serio» Obiettivi del Catanzaro?  «Questa è una piazza che ha fatto cose straordinarie negli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

