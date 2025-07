Aprilia RS125 L’emozione della MotoGp è per tutti

La nuova gamma delle piccole sportive Aprilia 125 si arricchisce con l’arrivo della nuova Aprilia RS 125 GP Replica, omaggio alla raffinata Aprilia RS-GP25, il prototipo impegnato nel Mondiale MotoGP con il campione del Mondo, Jorge Martin e con Marco Bezzecchi. Aprilia RS 125 GP Replica adotta infatti la stessa grintosa livrea delle MotoGP ufficiali, dominata dal nero, con grafiche rosse e viola, inclusi i loghi degli sponsor del team Aprilia Racing. Una adrenalinica "Race Replica", con una estetica fedelmente riprodotta in ogni particolare, che si distingue anche per il ricco allestimento di serie, che include il cambio elettronico QuickShift, per cambi marcia rapidi e precisi, e il coprisellino monoposto, per un’estetica ancora più sportiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aprilia RS125. L’emozione della MotoGp è per tutti

In questa notizia si parla di: aprilia - motogp - rs125 - emozione

MotoGp, a Le Mans si riparte da Marquez: primo posto e record nelle pre-qualifiche. Aprilia torna in top ten - Prima posizione e record della pista per Marc Marquez nelle seconde prove libere del MotoGp di Francia, a Le Mans, che hanno deciso l’accesso diretto alle Q2 di sabato.

Motogp, Jorge Martin vuole già lasciare Aprilia? Lo spagnolo medita di esercitare una clausola per liberarsi - Finita prima ancora di cominciare? Jorge Martin avrebbe intenzione di lasciare l’ Aprilia al termine di questa stagione approfittando di una clausola del contratto che svincola il pilota qualora dopo sei gare non sia in lizza per competere per il mondiale.

MotoGP, la crisi Martin-Aprilia e l’arrivo di Razgatlioglu accendono il mercato. E Bulega guarda al 2027… - In concomitanza della fioritura primaverile, sbocciano anche le speculazioni legate al mercato piloti di MotoGP.

Aprilia RS 125 GP Replica, emozioni MotoGP per i sedicenni; Aprilia RS 125 GP Replica: il fascino della MotoGP su strada; Aprilia RS 125 GP Replica: la piccola MotoGP per patente A1.

Aprilia RS 125 GP Replica: la nuova sportiva A1 che si ispira alle MotoGP [GALLERY] - Aprilia presenta la nuova RS 125 GP Replica, una sportiva da 125cc che imita fedelmente le grafiche delle RS- Come scrive moto.it

Aprilia RSV4X ex3ma. Emozioni da MotoGp. Livrea e prestazioni: quando ... - Aprilia RSV4 X ex3ma: la moto destinata alla vendita al pubblico con tecnologia aerodinamica da MotoGP. Riporta quotidiano.net