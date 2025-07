Approvato dai lavoratori della Saga il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del trasporto aereo

Con un consenso dell'80% dei lavoratori, è stato approvato dai dipendenti della Saga Aeroporto d'Abruzzo il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del trasporto aereo. Lo hanno fatto sapere i sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo insieme alle controparti datoriali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: aereo - trasporto - approvato - lavoratori

Trasporto aereo, gli amici a quattro zampe viaggeranno in cabina - 9 maggio 2025- “ Animali domestici in cabina e non più in stiva: ora sarà più semplice. L o annuncia con una nota il Mit che sottolinea: “Lo stabilirà il cda di Enac, il prossimo 12 maggio, con un aggiornamento delle norme che allargano la possibilità di trasportare in aereo gli amici a quattro zampe insieme ai proprietari”.

Animali domestici in cabina: Enac aggiorna le norme per il trasporto aereo - Animali domestici in cabina e non più in stiva: ora sarà più semplice. Lo stabilirà il cda di Enac, il prossimo 12 maggio, con un aggiornamento delle norme che allargano la possibilità di trasportare in aereo gli amici a quattro zampe insieme ai proprietari.

Trasporto aereo, Masutti: riequilibrio operatori passeggeri - Roma, 16 mag. (askanews) - "In questo periodo l'Europa sta proprio rivedendo le norme sul trasporto aereo con particolare riguardo alla tutela dei passeggeri quindi dei consumatori.

Il Governo Meloni apre le porte a 500mila lavoratori stranieri: come cambia il decreto flussi Approvato da Palazzo Chigi per il triennio 2026 - 2028: «Serve manodopera altrimenti non reperibile» Link nel primo commento Vai su Facebook

Approvato dai lavoratori della Saga il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del trasporto aereo; Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori Aeroportuali: approvato il rinnovo; Con il 93% di sì approvato il rinnovo del ccnl gestori aeroportuali.

Via libera al rinnovo del cc nel trasporto aereo, i lavoratori di saga confermano il sostegno con l’80% di voti favorevoli - Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il trasporto aereo, approvato con l’80% dei voti dai dipendenti Saga di Pescara, coinvolge 10. gaeta.it scrive

Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori Aeroportuali: approvato il rinnovo - Con un’affluenza superiore al 64%, le lavoratrici e i lavoratori dei gestori aeroportuali hanno approvato con oltre il 93% di voti favorevoli il rinnovo del Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori Aero ... Come scrive msn.com