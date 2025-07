AppLI cos’è l’assistente virtuale che aiuta i giovani Neet a trovare lavoro

Da oggi, per cercare un’occupazione, può aiutarti AppLI: l’assistente virtuale per il lavoro in Italia. Il nuovo strumento di IA generativa è stato presentato ieri in conferenza stampa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che aiuterĂ i ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, i cosiddetti Neet (Not in Education, Employment or Training), a trovare lavoro. Il servizio, completamente gratuito, sarĂ attivo da settembre e si potrĂ accedere tramite un link fornito dai Centri per l’impiego, anche da smartphone. Come funziona AppLI. Si tratta di un coach virtuale gratuito e integrato con i Centri per l’Impiego territoriali, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per comprendere le esigenze dell’utente, accelerare il percorso di ricerca di occupazione e suggerire le professioni piĂą adatte al proprio profilo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - AppLI, cos’è l’assistente virtuale che aiuta i giovani Neet a trovare lavoro

In questa notizia si parla di: lavoro - appli - assistente - virtuale

Nasce AppLI, l’assistente virtuale per il Lavoro - Venerdì 25 luglio, dalle ore 10:30, presso la sala Angiolillo di Palazzo Wedekind (Piazza Colonna, 366 – Roma) si terrà la conferenza stampa di presentazione di AppLI, l’assistente virtuale per l’inserimento lavorativo dei giovani in Italia.

AppLI, l’intelligenza artificiale al servizio di chi cerca lavoro - AppLI è un assistente personale che orienta e indirizza chi è in cerca di impiego. Un progetto voluto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “per promuovere la formazione e l’eccellenza italiana”

Nuova piattaforma AppLi, Ia per avvicinare giovani al lavoro - Una guida digitale aiuterĂ i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro con l' intelligenza artificiale generativa.

Nasce AppLI, l’assistente virtuale che aiuta i giovani a trovare lavoro Vai su X

Bando – Opportunità di lavoro in Italia nel settore edile E’ stata pubblicata la terza call for applications per nuovi profili Nell'ambito del progetto THAMM Plus, finanziato dall'Unione Europea e co-finanziato dal Ministero dell'Interno italiano, l'OIM Tunisia, i Vai su Facebook

Nasce AppLI, l’Assistente virtuale per il Lavoro; Nasce AppLI: l'assistente virtuale per il lavoro; Inps e Ministero del Lavoro presentano AppLI: l'assistente virtuale per l'inserimento lavorativo giovanile.

AppLI, cos’è l’assistente virtuale che aiuta i giovani Neet a trovare lavoro - Da settembre arriva AppLI, il coach virtuale gratuito del Ministero del Lavoro per aiutare i giovani Neet a orientarsi, formarsi e trovare occupazione in Italia ... Si legge su quifinanza.it

Nasce AppLI, l’assistente virtuale per l’inserimento lavorativo dei giovani - Una guida innovativa che utilizza l'Intelligenza artificiale per l'inserimento lavorativo dei giovani in Italia. Da msn.com