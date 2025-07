Appicca incendi sotto la sede Rai al Csm e al commissariato Viminale | Sono stato accusato ingiustamente

Un uomo di 43 anni perchĂ© accusato di aver appiccato incendi sotto la sede della Rai, all'esterno del Consiglio Superiore della Magistratura e davanti al Commissariato Viminale di Roma. Si sarebbe voluto vendicare perchĂ© era finito sotto processo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali. E infatti avrebbe sostenuto di essere stato "accusato ingiustamente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: accusato - sotto - incendi - sede

“Si è masturbato davanti a me, mi chiamava sotto l’effetto di droghe all’alba, mi ha fatto avances spinte”: Jared Leto accusato di molestie sessuali - Brutta notizia per Jared Leto. L’attore e cantante dei Thirty Seconds to Mars è stato accusato di molestie sessuali da diverse donne.

Rudy Guede torna sotto processo: è accusato di violenza sessuale dall’ex fidanzata - A distanza di quasi vent’anni dal delitto di Perugia, il nome di Rudy Guede torna a occupare le cronache giudiziarie.

Berlino sotto shock: medico palliativista accusato di aver ucciso 15 pazienti - ABBONATI A DAYITALIANEWS L’inquietante caso di Johannes M., sospettato serial killer della sanità tedesca.

Il Corpo #Forestale della #Sardegna ha arrestato un uomo accusato di aver appiccato l'#incendio dello scorso 29 maggio a #Pula, grazie a prove video e un ordigno incendiario ritrovato sul posto. Vai su Facebook

“Accusato ingiustamente”: appicca incendi davanti a sede Rai, Csm e ministero della Giustizia - L’incendiario, un 43enne italiano, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Digos a Ladispoli, mentre si stava cambiando d’abito per cancellare ogni traccia ... Da roma.repubblica.it

“A processo ingiustamente”: appicca incendi davanti a sede Rai, Csm e ministero della Giustizia - Voleva vendicarsi per essere finito a processo: “Sono stato accusato ingiustamente”. Scrive informazione.it