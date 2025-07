Appiano Gentile Inter | inizia il ritiro! terzo giorno di allenamenti

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati  e novità da Appiano Gentile. Dopo la fine della stagione, con l’eliminazione dal Mondiale per Club, la squadra ha iniziato il suo ritiro estivo mercoledì. Chivu attende di abbracciare il resto della squadra a partire da domani. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: inizia il ritiro! terzo giorno di allenamenti

Appiano Gentile Inter: giorno di riposo dopo l’impresa compiuta col Barcellona - di Redazione Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile.

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro verso la Lazio - di Redazione Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile.

Inter sperimentale col Torino? Sì, ma da Appiano Gentile un concetto – Sky - L’Inter cambierà diversi uomini contro il Torino, con Simone Inzaghi pronto a sperimentare qualcosina di nuovo.

Inizia la nuova stagione interista ad Appiano Gentile: Chivu attende il gruppo al completo a eccezione di Mehdi Taremi #SportMediaset Vai su Facebook

#Inter - La richiesta dei tifosi nerazzurri ad Appiano Gentile al Ds #Ausilio: "Piero portaci #Lookman" La prossima settimana si preannuncia decisiva per l’attaccante nigeriano nella trattativa con l’#Atalanta @GiokerMusso Vai su X

Inizia il raduno dell'Inter, tutti presenti tranne Frattesi e Taremi: il programma fino al campionato - Primo giorno di raduno per l'Inter che riparte con Cristian Chivu in panchina: tutti presenti tranne Frattesi e Taremi. Scrive msn.com

L'Inter riparte, al via il raduno ad Appiano - L'Inter è pronta a ripartire, ventisei giorni dopo la sconfitta con il Fluminense al Mondiale per Club che ha chiuso definitivamente la stagione 2024/25 dei nerazzurri. Come scrive msn.com