App NoiPA | arriva la nuova versione Ecco le novità

Una versione aggiornata dell’app NoiPA sarà disponibile a breve e includerà la possibilità di modificare direttamente le informazioni anagrafiche relative alla residenza e al domicilio. L’inserimento di queste informazioni risponde a esigenze fiscali, in quanto costituiscono elementi essenziali per il corretto calcolo delle addizionali comunali e regionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: noipa - versione - arriva - ecco

Nuova versione App NoiPA in arrivo: possibile modificare dati residenza/domicilio - Sarà disponibile a breve un aggiornamento dell’app NoiPA. Tra le funzionalità introdotte figura la possibilità di aggiornare direttamente dall’app le informazioni relative alla residenza e al domicilio.

Coca Cola cambia ricetta: ecco quando arriva la nuova versione con zucchero di canna Vai su Facebook

NoiPA Luglio 2025: arriva il bonus da 83,33€ nella busta azzurra. Ecco dove trovarlo - Un accredito extra per i dipendenti statali legato al taglio del cuneo fiscale. Come scrive it.benzinga.com

NoiPa, cedolino luglio con bonus da 80 euro: quando arriva il pagamento dello stipendio e chi rischia di riceverlo in ritardo - NoiPa, in arrivo il cedolino di luglio con il bonus da 83 euro: ecco cosa cambia per i dipendenti pubblici Tutti i dipendenti della pubblica amministrazione possono già consultare online il cedolino N ... Riporta informazione.it