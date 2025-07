Anzio tragedia in mare | due fratelli annegano mentre uno tentava di salvare l’altro

Giornata tragica sulle spiagge del litorale laziale. Due fratelli hanno perso a vita ad Anzio: uno sarebbe intervenuto intervenuto per soccorrere l'altro. A Tarquinia un 47enne vedendo la moglie e i figli in difficoltĂ  mentre nuotavano a largo, si è tuffato per salvarli, ma forse a causa di un malore è scomparso sott'acqua senza piĂą riemergere.

