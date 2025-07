Anziani truffati con un sms quattro denunciati

Lucca, 26 luglio 2025 – Quattro persone sono state denunciate per una truffa da migliaia di euro ai danni di una coppia di anziani lucchesi. I fatti risalgono allo scorso marzo, quando un 73enne riceve un sms che lo avvisa di un bonifico da 1290 euro effettuato a uno sconosciuto. Nello stesso messaggio, un falso servizio clienti, invita l'uomo a contattare un numero verde qualora non fosse stato lui a autorizzare l'operazione. Il pensionato chiama e dall'altra parte risponde un sedicente operatore che lo informa che il suo conto corrente è stato hackerato. Il truffatore, per 'risolvere' la questione, invita così il 73enne a fare un primo bonifico da 5mila euro a un dato Iban e al contempo a inviare gli screenshot del proprio conto bancario via Whatsapp.

