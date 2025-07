Antonio Scurati | Ho paura ad uscire di casa ricevo lettere minatorie Poi l’affondo | Incredibile che la serie M non abbia una seconda stagione

“È altamente possibile che la seconda stagione di M. non ci sia. Non è affatto certo che verrà realizzata”. Il lamento non arriva dal provato Luca Marinelli trasformatosi in Mussolini. E nemmeno da Joe Wright, il regista della serie andata in onda su Sky, dopo un’altisonante anteprima al Festival di Venezia 2024. Bensì da Antonio Scurati, l’autore del romanzo M. il figlio del secolo (Bompiani) – da cui la serie è tratta – e che nel frattempo nella sua saga sul potere fascista e sulla figura mussoliniana è arrivato al quinto gorgogliante, epatico, urgente capitolo. Ed è dal Giffoni Film Festival che lo scrittore ha esternato la sua sorprendente costernazione: “ È abbastanza incredibile che una serie di questa bellezza, di questa potenza, non abbia ancora una seconda stagione ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Antonio Scurati: “Ho paura ad uscire di casa, ricevo lettere minatorie”. Poi l’affondo: “Incredibile che la serie M. non abbia una seconda stagione”

