Antonietta Raco | la donna che guarisce dalla sclerosi dopo il viaggio a Lourdes | È il 72esimo miracolo

Antonietta Raco, 67 anni, lucana √® il 72esimo miracolo della Madonna di Lourdes. Lo ha annunciato il santuario in una conferenza stampa. La dichiarazione del miracolo era stata certificata il 16 aprile dal vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro, in Basilicata, monsignor Vincenzo Carmine Orofino. Raco sarebbe guarita dalla Sclerosi Laterale Primaria. ¬ęSi tratta del primo caso di guarigione da una malattia degenerativa del primo motoneurone¬Ľ, ha spiegato Sandro de Franciscis, presidente del Bureau des constatations m√©dicales di Lourdes a Le Figaro. Sclerosi laterale primaria. Vincenzo Silani, neurologo e neuroscienziato, fa parte della commissione che indaga sui miracoli di Lourdes. 🔗 Leggi su Open.online

Antonietta Raco si alz√≤ e cammin√≤. A Lourdes la scienza si piega al miracolo ‚Äúcertificato‚ÄĚ dagli esami medici - La scienza si √® espressa, la Chiesa pure, per voce del Santuario di Lourdes: ‚ÄúE‚Äô da considerarsi definitiva‚ÄĚ la guarigione della signora Antonietta Raco, la 67enne di Francavilla in Sinni (Potenza) affetta da sclerosi laterale primaria (Pls), protagonista di un caso riconosciuto come ‚Äúinspiegabile‚ÄĚ dalla medicina ufficiale, dopo un viaggio a Lourdes nel 2009.

Lourdes, torna nel santuario Antonietta Raco, 72esimo miracolo - E' tornata al Santuario della Madonna di Lourdes, in Francia, Antonietta Raco, la volontaria dell'Unitalsi che è guarita inspiegabilmente da una sclerosi laterale primaria. Riporta msn.com

Antonietta Raco, guarita a Lourdes dopo un miracolo: «Sapevo di essere vicina alla morte, una voce mi ha detto: non avere paura» - Quando andai a Lourdes, nel 2009, però volevo chiedere un aiuto per una bimba del mio paese, non per me. ilmessaggero.it scrive