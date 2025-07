Angelo Mastrolia | Investire al Sud è un?opportunità di crescita e fiducia

Presidente Mastrolia, si può dire che dietro l?acquisizione di Carrefour Italia ci sia anche il valore aggiunto di un imprenditore del Sud, cresciuto in 20 anni come pochi nel suo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Angelo Mastrolia: «Investire al Sud è un?opportunità di crescita e fiducia»

In questa notizia si parla di: mastrolia - angelo - investire - opportunità

Chi è Angelo Mastrolia, l’industriale salernitano che ha rilevato i supermercati. L'impero nel settore alimentare - Nato a Campagna, 61 anni, ha mosso i primi passi nell’azienda di famiglia. Ha riportato in Italia il controllo di Plasmon e rilevato lo storico stabilimento dove si produceva il Cinzano

Chi è Angelo Mastrolia, il presidente di NewPrinces che ha rilevato i supermercati Carrefour Italia - L’imprenditore italiano Angelo Mastrolia è il presidente esecutivo di NewPrinces Group, la multinazionale del settore alimentare che ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia.

Angelo Mastrolia e la scalata (silenziosa) a Carrefour Italia: un miliardo per mille supermercati, rinasce il marchio GS - MILANO - L’ultimo carrello di Carrefour in Italia non uscirà vuoto, ma carico di capitali e ambizioni.

#Carrefour lascia l'Italia. Venduti gli oltre mille supermercati italiani a #NewPrinces, gruppo guidato da Angelo Mastrolia. NewPrinces diventa così secondo operatore alimentare del Paese e primo per dipendenti. La catena francese dunque lascia il mercato i Vai su Facebook

Angelo Mastrolia: «Investire al Sud è un’opportunità di crescita e fiducia»; Angelo Mastrolia: ecco perché ho comprato Carrefour Italia. Per New Princes mi ispiro al modello Luxottica; Carrefour vende tutti i supermercati alla New Princes di Angelo Mastrolia.