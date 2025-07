Andrea Sempio 15 minuzie identificabili | ecco che cosa lo può incastrare

Come se si fosse appoggiato al muro, col braccio destro teso in avanti, il peso del corpo ciondolante verso i gradini, i piedi forse ancora all’inizio delle scale che portano nella cantina della villetta di via Pascoli e la testa ciondolante a guardare giù. La fotografia (quella da immaginare) è un po’ questa. Ma ce n’è un’altra, di foto, che invece è reale, realissima, è quella scattata in quel maledetto agosto di oramai diciotto anni fa, subito dopo la morte violenta di Chiara Poggi: è l’immagine della famosa “impronta numero 33” che, adesso, rischia di diventare un guaio (serio) per l’unico indagato del nuovo filone di indagini sull’omicidio, Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, "15 minuzie identificabili": ecco che cosa lo può incastrare

