Andrea Fortunato il ricordo della Juventus nel giorno del suo 54^ compleanno | Sempre nei nostri cuori – VIDEO

Andrea Fortunato, la Juventus ha voluto ricordare così il suo indimenticato giocatore nel giorno del suo 54^ compleanno: «Sempre nei nostri cuori». Ci sono storie che il tempo non può cancellare e campioni che restano per sempre nel cuore dei tifosi. Quella di Andrea Fortunato è una di queste. Oggi, 26 luglio, il mondo bianconero e tutto il calcio italiano ricordano con immutato affetto il compleanno del grande terzino, nato nel 1971 e strappato troppo presto alla vita e a una carriera che si preannunciava leggendaria. “Sempre nei nostri cuori” non è solo una frase di circostanza, ma il sentimento autentico che ancora oggi lega il suo nome alla storia della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Andrea Fortunato, il ricordo della Juventus nel giorno del suo 54^ compleanno: «Sempre nei nostri cuori» – VIDEO

In questa notizia si parla di: andrea - fortunato - juventus - giorno

Andrea Silva muore a 3 anni per un neuroblastoma. Il papà: «Sono fortunato perché ho potuto provare a salvarlo, mi ha insegnato i veri valori della vita» - PADOVA - I capelli biondi e rasati, gli occhi accesi, i denti stretti in un sorriso per posare in una foto, un giochino tra le mani e un pigiamino con la Tour Eiffel.

Juve-Douglas Luiz, è rottura totale! Ora che succede? Dialoghi di mercato aperti soprattutto in Premier Il rapporto fra Douglas Luiz e la Juventus ha toccato il punto più basso. La rottura è totale, specie dopo l'assenza ingiustificata del brasiliano al raduno n Vai su Facebook

Andrea Fortunato, la storia dell'ex Juventus morto 30 anni fa per leucemia: i trapianti, le lacrime di Vialli al funerale; Trent'anni fa la morte di Andrea Fortunato, il ragazzo che correva veloce e che ha vissuto veloce; Trent'anni fa l'addio ad Andrea Fortunato: il giorno in cui i ragazzi dell'epoca persero l'innocenza.

Gli eroi in bianconero: Andrea FORTUNATO - Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ... Si legge su tuttojuve.com

Andrea Fortunato moriva trent'anni fa: il ricordo della Juve in una ... - Il 25 aprile, da trent'anni a questa parte, per la famiglia bianconera è la ... Segnala corrieredellosport.it