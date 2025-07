La classifica dei libri più venduti della settimana vede di nuovo in testa Andrea Bajani. Accanto a lui Robert Sabuda e il compianto Ozzy Osbourne con Chris Ayres Andrea Bajani, dal tredicesimo all’undicesimo posto. Andrea Bajani, fonte treccani.it In tredicesima posizione “ La grammatica del bianco. Un’estate a Wimbledon ” di Angelo Carotenuto. Questo romanzo, ambientato durante il torneo di Wimbledon del 1980 con la leggendaria finale tra Borg e McEnroe, è una storia di crescita e di formazione che ha come protagonista un giovane raccattapalle di quel famoso torneo. Al dodicesimo posto “Sangue marcio” di Antonio Manzini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Andrea Bajani è di nuovo in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana