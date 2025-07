AndrĂ© Juve: il suo nome rimane in lizza per sostituire Douglas Luiz. Ma le idee bianconere si scontrano con quel muro eretto dal Wolverhampton. La rottura è totale e insanabile, e ora la Juventus deve accelerare per trovare una soluzione. Il caso di Douglas Luiz, che non si è presentato al ritiro di inizio stagione, ha trasformato la sua cessione da un’ipotesi a una necessitĂ impellente. Come riporta La Stampa, la dirigenza bianconera sta lavorando per trovargli una sistemazione e ha giĂ individuato il suo erede designato: l’obiettivo numero uno per il centrocampo è AndrĂ© del Wolverhampton. L’addio inevitabile di Douglas Luiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - André Juve: c’è sempre la sua candidatura per sostituire Douglas Luiz. Ma le idee bianconere si scontrano con quell’ostacolo eretto dal Wolverhampton, ultimissime