Ancora incendi di camion in autostrada | due episodi nella notte

FIRENZE – Ancora tir in fiamme in autostrada: addirittura due gli episodi nella nottata appena trascorsa. A intervenire su entrambi sono stati i vigili del fuoco del comando di Firenze. il primo effettuato dal distaccamento di Barberino del Mugello, che è intervenuto alle 2 nel comune di Barberino di Mugello nel tratto della direttissima in direzione Nord al chilometro 258, per un incendio di un autoarticolato che trasportava collettame vario, completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto una squadra e due botti inviate dai distaccamenti di Fi-Ovest e da Calenzano. La circolazione è rimasta bloccata durante le fasi di spegnimento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

