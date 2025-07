Ancora 8.700 fogli rosa in attesa | Ma gli esami stanno crescendo

MOTORIZZAZIONE. A luglio ne sono previsti 1.800, oltre 2mila a settembre. Flaccadori: «Impegni rispettati». Il direttore: «Rinforzi entro fine anno». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ancora 8.700 fogli rosa in attesa: «Ma gli esami stanno crescendo»

In questa notizia si parla di: fogli - rosa - attesa - esami

In sfida nella prima puntata Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi, Orietta Berti, Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia e Rosa Chemical - È di nuovo tempo di “moooseca” e dunque di note, adrenalina e ricordi: su Italia 1 torna Sarabanda, da stasera domenica 25 maggio alle 21:30 e sempre con Enrico Papi.

22/7/25. Ca'Venier. In attesa del raduno ufficiale del 19 agosto prossimo, l'Asd Portotollese ha riunito per il classico aperitivo d'estate ai "Valligiani Bar Piazza Venier" di Ca' Venier, una parte della rosa che affronterà a fine settembre 2025 il Campionato di calci Vai su Facebook

Ancora 8.700 fogli rosa in attesa: «Ma gli esami stanno crescendo»; Patenti a Brescia, i tempi di attesa per l’esame si riducono a 4 mesi; Patente auto: 359 mila fogli rosa in attesa dell'esame.

Ancora 8.700 fogli rosa in attesa: «Ma gli esami stanno crescendo» - Il direttore: «Rinforzi entro fine anno». Si legge su ecodibergamo.it

Liste di attesa, bene le urgenze ma fino ad un anno per alcuni esami - Luci e ombre dalla pubblicazione della Piattaforma nazionale sulle liste d'attesa, finalmente online dopo circa un anno dall'annuncio da parte del ministro della Salute. Lo riporta ansa.it