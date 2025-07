Ancona è corsa a un attaccante esterno

ANCONA Tornare sul mercato alla ricerca di un attaccante esterno: è questo il piano dell’Ancona. L’infortunio occorso a Marco Teraschi, giovedì scorso, che si è procurato una lussazione a una spalla durante uno scontro fortuito di gioco con un compagno, sta spingendo la societĂ a fare delle valutazioni, e a farle in fretta. Il pescarese ex Puteolana, infatti, non sarebbe nuovo a guai del genere, e di fronte all’ipotesi di un intervento risolutore del problema, è chiaro che l’Ancona sta facendo le sue considerazioni. In seguito alla possibile operazione, infatti, Teraschi potrebbe tornare disponibile non prima di tre o quattro mesi, il che obbliga la societĂ a guardarsi intorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, è corsa a un attaccante esterno

L'attaccante Andrea Zini è il primo acquisto dell'Ancona per la stagione 2025-2026 - ANCONA – Andrea Zini è il primo acquisto dell’Ancona per la stagione 2025-2026. L’attaccante, classe 1998, con un passato anche in serie C, categoria professionistica dove vanta 16 presenze, sarà quindi a disposizione di mister Agenore Maurizi sin dal ritiro.

L’Ancona ora punta sull’attaccante Kouko - Movimenti frenetici in casa biancorossa. L’ Ancona non si ferma e dopo aver sistemato la questione stipendi – annunciata ieri via social dalla società – ora punta tutto sul rafforzamento della rosa per Agenore Maurizi.

