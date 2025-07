Anche nel degrado sia fisico che morale esiste una classifica Se ne conosce solo l’inizio

Quanti negli ultimi giorni si fossero soffermati sui vari reportage televisivi provenienti dai fronti di guerra, sempre più numerosi e infuocati, avrebbe potuto trarre dalle immagini riportate conclusioni ancora più angoscianti di quelle che erano state elaborate in precedenza dalle loro menti. Chi avesse pensato, fino a quel momento, che gli assalti ai locali dove sono conservate le derrate alimentari, oltrechè le altre azioni disperate per accaparrarsi quel tanto di cibo necessario per sopravvivere almeno per quel giorno, fossero spariti insieme ai luoghi dove avveniva tutto ciò, i campi di sterminio, si sarà dovuto ricredere del tutto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it