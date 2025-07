Galeotta fu. la Kiss Cam. Il caso della coppia di amanti ripresa in momenti di tenerezza durante il concerto dei Coldplay a Boston continua a far discutere. Andy Byron e Kristin Cabot stanno ora facendo i conti con le conseguenze della scoperta della relazione. Nei giorni passati, l’ uomo ha deciso di dimettersi dalla carica di ceo dell’ Astronome r, dopo essere stato messo in congedo dalla stessa azienda hi-tech Usa. Adesso tocca a Kristin Cabot. Anche la donna ha rassegnato le dimissioni, lasciando il posto di responsabile del personale della medesima azienda. A riportarlo è la BBC. “Non lavora più per noi”: è la risposta che l’Astronomer ha dato al servizio pubblico britannico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Anche Kristin Cabot si è dimessa”: la decisione della donna ripresa dalla Kiss Cam al concerto dei Coldplay