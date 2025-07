Amrabat Juventus si riaccende! Il marocchino del Fenerbahce è un pallino di Tudor insidia ora quegli altri tre obiettivi | il punto

Amrabat Juventus si riaccende! Il marocchino del Fenerbahce √® un pallino di Tudor, insidia ora quegli altri tre obiettivi: svelata la possibile strategia. La¬† Juve ¬†continua a lavorare sul mercato per rinforzare il proprio centrocampo, e tra i nomi in lista torna quello di¬† Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino del¬† Fenerbah√ße. Secondo quanto riportato da¬† La Gazzetta dello Sport, il tecnico¬† Igor Tudor ¬†avrebbe espressamente chiesto il giocatore, che potrebbe rappresentare una valida alternativa a profili pi√Ļ costosi come¬† Morten Hjulmand ¬†dello¬† Sporting Lisbona ¬†e¬† Yves Bissouma ¬†del¬† Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Amrabat Juventus si riaccende! Il marocchino del Fenerbahce √® un pallino di Tudor, insidia ora quegli altri tre obiettivi: il punto

