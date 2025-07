Amrabat Juve l’ex Fiorentina può tornare in Italia e i bianconeri monitorano con attenzione | così potrebbe sostituire questo bianconero I dettagli

Amrabat Juve, l'ex Fiorentina può tornare in Italia: tutte le novità sull'ultimo nome accostato ai bianconeri. La Juventus sta vivendo un momento cruciale nel mercato estivo, con la necessità di rinforzare il centrocampo dopo il sempre più probabile addio di Douglas Luiz. Tra i vari profili presi in considerazione, quello di Sofyan Amrabat, ex giocatore della Fiorentina e attualmente in forza al Fenerbahce, sta acquisendo sempre più attenzione da parte della dirigenza bianconera. Amrabat, che compirà 29 anni il prossimo 21 agosto, è un centrocampista con caratteristiche che si sposano perfettamente con il gioco della Juventus.

Classifica aggiornata Serie A: ecco come cambia per la Juve dopo Venezia Fiorentina - di Redazione JuventusNews24 Classifica aggiornata Serie A dopo Venezia Fiorentina: come cambia per la Juventus.

Viviano: "Juve e Milan hanno fatto schifo, la Fiorentina doveva approfittare. Sarri viola? Ci ho parlato" - L`ex portiere e tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha commentato il momento della squadra.

Calendario Juve: i bianconeri chiudono la giornata 35 al quarto posto! La corsa per la Champions League si infiamma: il confronto con tutte le sfide di Lazio, Roma, Fiorentina e Bologna - di Redazione JuventusNews24 Calendario Juve: ecco il confronto con le sfide di Lazio, Roma, Fiorentina e Bologna: tutti gli incroci di maggio e il punto sulla lotta al quarto posto.

Bernardeschi torna in Italia: l'ex Fiorentina e Juventus ufficiale al Bologna, indosserà il n. 10 Vai su X

Ore è ufficiale, Federico Bernardeschi è del Bologna! L'ex Juve torna in Italia dopo le esperienze con i bianconeri e con la Fiorentina #Tuttosport #Bologna #Bernardeschi Vai su Facebook

Calciomercato: news e aggiornamenti su tutte le squadre del campionato; Bernardeschi torna in Italia: l'ex Fiorentina e Juventus ufficiale al Bologna, indosserà il n. 10; Bernardeschi rischia la giocata: l'ex Juve al Bologna, il numero dice tutto.

Kessie Juve, la rivale di Serie A fa sempre più sul serio! La rivelazione dall’Arabia spiazza tutti: offerta ufficiale per convincere Al Ahli - Kessie Juve, la rivale di Serie A fa sempre più sul serio: le ultime novità sull’interesse per il centrocampista Secondo quanto riportato dal portale arabo Arriyadiyah. Scrive juventusnews24.com

Calciomercato Juve: Sancho, Molina, Amrabat. La carta Kostic, i nomi a sorpresa - L'incontro in sede con gli intermediari dell’esterno inglese, il tentativo per l’esterno argentino e l'occasione a centrocampo ... Segnala msn.com