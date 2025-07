Amorim avverte i giocatori di Man United Out of Good sulla Coppa del Mondo

2025-07-25 22:46:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il manager del Manchester United, Ruben Amorim, ha suggerito che i club potrebbero essere il loro tempo per fare offerte per i suoi giocatori fuori dal bene-e ha avvertito i suoi membri della squadra che le loro ambizioni della Coppa del Mondo saranno danneggiate senza calcio di prima squadra. Jadon Sancho, Antony e Alejandro Garnacho sono tra i giocatori che sperano di andare in finale il prossimo giugno ma sono stati lasciati fuori dalla squadra dello United per le loro amichevoli pre-stagionali negli Stati Uniti e Amorim ha respinto un suggerimento che il loro valore di trasferimento scenderĂ se non verranno venduti durante la finestra di trasferimento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Amorim avverte i giocatori di Man United Out of Good sulla Coppa del Mondo

Tottenham Manchester United 1-0, Postecoglu vince l’Europa League! Deludono Hojlund e Zirkzee: i numeri dei giocatori accostati alla Juve - di Redazione JuventusNews24 Tottenham Manchester United 1-0, Postecoglu vince l’Europa League: il resoconto della finale europea.

Beckham critica i giocatori del Manchester United per non sostenere gli standard del club - 2025-06-01 15:55:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: David Beckham ha sbattuto la condotta di “uno o due” giocatori del Manchester United dopo il tour post-stagionale del club in Asia, insistendo sul fatto che “non si comportavano nel modo giusto”.

Castelfiorentino United: confermati quattro giocatori chiave per la nuova stagione - Comincia a prendere pian piano forma la nuova rosa del Castelfiorentino United, che per il prossimo campionato di Promozione sarà affidata al nuovo tecnico ex Fucecchio Lorenzo Dell’Agnello.

Juventus, senti Amorim: Sancho? Ha un prezzo e se non viene soddisfatto resta allo United. Chi aspetta troppo, può avere sorprese; Manchester United, Europa League o crisi profonda: il destino di Amorim appeso a un filo; Amorim ha ragione, il Manchester United ha un disperato bisogno di altri Bruno: Fernandes è già leggenda.

Manchester United, Zirkzee può recuperare per la finale di Europa ... - Il Manchester United può recuperare Joshua Zirzkee per la finale di UEFA Europa League contro il Tottenham. Da calciomercato.com

Lo United sempre più in crisi, Amorim sta gestendo un pre-campionato impossibile (Guardian) - La crisi dello United ancora una volta spiegata e rispiegata in tutti i suoi meandri dal Guardian, comprendendo anche Amorim. Scrive ilnapolista.it