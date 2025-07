Amine Gara convalidati dal giudice i due fermi operati a Rovigo in relazione alla rissa in cui è rimasto ucciso il 23enne tunisino con un coccio di bottiglia

ROVIGO - Convalidati dal gip di Rovigo i due fermi operati nel capoluogo del Polesine in relazione alla rissa in cui domenica scorsa era rimasto ucciso con un coccio di bottiglia Amine Gara,.

Rovigo si blinda dopo l'omicidio di Amine Gara: Piantedosi manda 30 poliziotti da Padova, Bologna e Milano - ROVIGO - Rovigo si blinda. Trenta nuovi agenti di polizia sono arrivati per rafforzare il presidio del territorio, sia nelle ore serali che durante il giorno: una risposta immediata e tangibile.

Rovigo, 5 arrestati per la morte di Amine Gara, il 23enne tunisino ucciso durante la rissa nei giardini delle Due Torri, a due passi da Piazza Matteotti. L'ipotesi della vendetta - ROVIGO - Svolta nelle indagini sulla morte di Amine Gara, il 23enne tunisino ucciso durante la rissa nei giardini delle Due Torri, a due passi da Piazza Matteotti: sono 5 le persone.

Rovigo: Ko te kohurutanga o Amine Gara me te piki haere o te tutu o nga taiohi