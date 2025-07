AMIGA Castlevania AGA | Un Porting Rivisitato per Amiga con Stile 16-bit

In occasione del 40° anniversario del Commodore Amiga, il progetto Castlevania AGA  ha ricevuto un importante aggiornamento che lo rende ancora più fedele allo spirito del classico del 1986, ma con un tocco moderno. Questo non è un semplice porting dello Sharp X68000 o della versione PlayStation di Castlevania Chronicles, bensì una reinterpretazione che mescola il gameplay originale con elementi visivi ispirati ai titoli successivi della serie. Novità del Luglio 2025. L’ultima versione introduce: Miglioramenti grafici  con una palette di colori ottimizzata e gradienti AGA.. Fisica di salto calibrata  per un’esperienza più fluida. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net