Amichevoli Serie A | Napoli e Roma di misura tris Udinese e poker Torino

Si sono giocate alcune amichevoli con squadre di Serie A protagoniste: Napoli, Roma, Udinese, Torino, Genoa e Atalanta in campo Alcune squadre di Serie A hanno giocato quest’oggi, sabato 26 luglio 2025, partite amichevoli nei propri ritiri. Match che sono utili per gli allenatori per schierare e testare i nuovi acquisti mentre i giocatori stessi cominciano a mettere importanti chilometri nelle gambe. Vincono senza esagerare nel punteggio Napoli e Roma rispettivamente contro Catanzaro per 2-1 e Kaiserlautern per 1-0. Gol e spettacolo tra Genoa e Mantova (3-2), poker per il Torino di Baroni ha superato per 4-1 la Cremonese. 🔗 Leggi su Sportface.it