amichevole liverpool milan in tribuna si rivede anche ibrahimovic

Liverpool e Preston rendono omaggio a Diogo Jota e Andre Silva davanti allo scontro amichevole - 2025-07-13 18:29:00 Ecco quanto riportato poco fa: Liverpool e Preston hanno reso omaggio a Diogo Jota e suo fratello Andre Silva in una cerimonia emotiva in vista della loro amichevole pre-stagione domenica.

Liverpool, la prima amichevole è un lungo omaggio da brividi a Diogo Jota - Sul campo del Preston North End i Reds ricordano il loro giocatore scomparso  con un minuto di silenzio irreale, cori ed esultanze con dedica

Milan-Liverpool, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole - Sabato 26 luglio, alle ore 13.30 (ora italiana), al ‚ÄúKai Tak Sports Par‚ÄĚ di Hong Kong, si disputer√† il match amichevole Milan-Liverpool.

