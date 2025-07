Amichevole Liverpool-Milan il commento ufficiale del club rossonero

Liverpool e Preston rendono omaggio a Diogo Jota e Andre Silva davanti allo scontro amichevole - 2025-07-13 18:29:00 Ecco quanto riportato poco fa: Liverpool e Preston hanno reso omaggio a Diogo Jota e suo fratello Andre Silva in una cerimonia emotiva in vista della loro amichevole pre-stagione domenica.

Liverpool, la prima amichevole è un lungo omaggio da brividi a Diogo Jota - Sul campo del Preston North End i Reds ricordano il loro giocatore scomparso con un minuto di silenzio irreale, cori ed esultanze con dedica

Milan-Liverpool, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole - Sabato 26 luglio, alle ore 13.30 (ora italiana), al “Kai Tak Sports Par” di Hong Kong, si disputerà il match amichevole Milan-Liverpool.

Leao apre, chiude Okafor: il Milan ne fa 4 al Liverpool. Rivivi la diretta; Liverpool-Milan, amichevole a Singapore: dove vedere la partita in tv e streaming; Liverpool-Milan 2-4: le “folate” rossonere firmano la vittoria sui Reds.

Milan batte il Liverpool 4-2 in amichevole: Okafor protagonista con doppietta - 2 contro il Liverpool in amichevole grazie alla doppietta di Okafor e ai gol di Leao e Loftus- Si legge su calcioin.it

Le amichevoli di oggi, il Milan batte il Liverpool - Buona la seconda per il Milan di Massimiliano Allegri che in amichevole a Hong Kong supera il Liverpool per 4- Secondo msn.com