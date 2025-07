Amichevole Liverpool-Milan 2-4 | gol finale di Okafor | LIVE NEWS

Alle 13:30, ora italiana, a Hong Kong si giocherà l'amichevole Liverpool-Milan: vivi LIVE la diretta testuale della partita dei rossoneri.

Liverpool e Preston rendono omaggio a Diogo Jota e Andre Silva davanti allo scontro amichevole - 2025-07-13 18:29:00 Ecco quanto riportato poco fa: Liverpool e Preston hanno reso omaggio a Diogo Jota e suo fratello Andre Silva in una cerimonia emotiva in vista della loro amichevole pre-stagione domenica.

Liverpool, la prima amichevole è un lungo omaggio da brividi a Diogo Jota - Sul campo del Preston North End i Reds ricordano il loro giocatore scomparso con un minuto di silenzio irreale, cori ed esultanze con dedica

Milan-Liverpool, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole - Sabato 26 luglio, alle ore 13.30 (ora italiana), al “Kai Tak Sports Par” di Hong Kong, si disputerà il match amichevole Milan-Liverpool.

LIVERPOOL 2-4 MILAN Dopo il ko con l'Arsenal, il #Milan batte il #Liverpool nella seconda amichevole della tournée estiva. In gol #Leao, #LoftusCheek su assist di Leao, #Okafor su assist di #Saelemaekers, tutti e tre in contropiede, più il sigillo dello s

Presentato oggi a Hong Kong il Third kit del Milan per la stagione 2025/2026. È un omaggio alla stagione 1994/1995 e debutterà domani nell'amichevole contro il Liverpool Vi piace?

Milan-Liverpool 4-2: i rossoneri convincono; Diretta Liverpool-Milan, risultato live e cronaca dell'amichevole dei rossoneri; Liverpool-Milan, amichevole a Singapore: dove vedere la partita in tv e streaming.

Milan-Liverpool, ci sono i rigori come contro l'Arsenal? Il regolamento dell'amichevole e cosa succede in caso di pareggio - Liverpool, indipendentemente dal punteggio finale, come accaduto contro l'Arsenal?

Liverpool-Milan diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE - La squadra di Massimiliano Allegri di nuovo in campo nel corso della tournée asiatica: aggiornamenti in tempo reale