Tre associazioni e un filo che le unisce: è questo a rendere speciale la sedicesima edizione del Festival Amedeo Bassi in programma da domani al 3 agosto a Montespertoli, a cui partecipano la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, la Camera Musicale Fiorentina e l’associazione Prima Materia. La Camera Musicale Fiorentina, nata nel 2014 per riportare alla luce pagine dimenticate del repertorio cameristico, porta nel programma diversi spettacoli e aprirà la kermesse domani con "La Canzone Fiorentina tra romanza e lied", omaggio alla Firenze musicale più autentica, attraverso una selezione di 15 canzoni della tradizione popolare elaborate in chiave cameristica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amedeo Bassi. La musica regina al Festival

