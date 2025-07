Amazon lancia Kindle Colorsoft da 16GB e il primo Kindle a colori per bambini

Amazon amplia la famiglia Kindle Colorsoft con il modello da 16 GB e il primo Kindle a colori per bambini. In un mercato degli e-reader in costante evoluzione, Amazon compie un passo decisivo verso l’innovazione visiva. La compagnia ha annunciato due nuovi dispositivi Kindle Colorsoft: un modello da 16 GB più accessibile e il primo Kindle a colori dedicato ai bambini. Questa mossa mira a portare “ il colore a tutta la famiglia “, sfruttando una tecnologia di display che rivoluziona la fruizione di graphic novel, illustrazioni e copertine. Prezzi dei nuovi Kindle: Colorsoft, Scribe, Paperwhite. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Amazon lancia Kindle Colorsoft da 16GB e il primo Kindle a colori per bambini

