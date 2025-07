Amanti sorpresi a concerto Coldplay Gwyneth Paltrow volto temporaneo di Astronomer | Qui per rispondere alle vostre domande

La startup di intelligenza artificiale Astronomer ha pubblicato un video ironico in cui Gwyneth Paltrow scherza sul recente scandalo virale che ha coinvolto l’ex Ceo Andy Byron e la sua amante segreta Kristin Cabot, una relazione clandestina resa pubblica  dall’ex marito dell’attrice Chris Martin durante un concerto dei suoi Coldplay. “Sono stata assunta con un contratto a tempo determinato per parlare a nome degli oltre 300 dipendenti di Astronomer”, ha dichiarato nel video pubblicato venerdì sera sul profilo LinkedIn dell’azienda. Una clip in cui Paltrow ha risposto ironicamente alle domande piĂą frequenti sull’azienda, sfruttando l’occasione per promuovere l’evento “Beyond Analytics”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Amanti sorpresi a concerto Coldplay, Gwyneth Paltrow volto temporaneo di Astronomer: "Qui per rispondere alle vostre domande"

Un tradimento smascherato al concerto dei Coldplay? Il presunto scandalo coinvolge il CEO di Astronomer (ed esce una presunta risposta) - Un video girato durante il concerto dei Coldplay diventa virale: il CEO di una famosa società tecnologica coinvolto in un presunto tradimento.

Kiss cam al concerto dei Coldplay, beccato il tradimento in diretta del Ceo di Astronomer con la collega: come ha reagito la moglie – Il video - Le braccia intrecciate una all'altra, in un tenero abbraccio. Poi l'imbarazzo e il terrore assalgono la coppia: lei si gira, visibilmente arrossita, mentre lui si getta a terra per sfuggire alle telecamere.

Coldplay come Temptation Island: la kiss cam al concerto svela il tradimento in diretta del CEO di Astronomer - Durante un live della band a Boston, è diventato virale quanto ripreso dalla kiss cam: il tradimento del CEO e della responsabile delle risorse umane di Astronomer, entrambi sposati Durante il concerto dei Coldplay andato in scena mercoledì sera a Boston, un momento di intrattenimento si è trasformato in un momento di imbarazzo diventato immediatamente virale.

