È baby boom a Bagno a Ripoli. Dopo tanti anni, torna a crescere il dato dei nuovi cittadini, venuti al mondo nel 2024: sono nati 141 bambini, un dato in netto aumento rispetto all’anno precedente quando erano venuti alla luce 113 bebè. L’incremento del 25% segna un’inversione di marcia rispetto al passato, quando il calo delle nascite aveva raggiunto picchi in negativo fino al 30% in meno. Dei nuovi nati nel 2024, 37 hanno almeno un genitore straniero; l’anno precedente erano 29. Aumenta anche il numero delle famiglie: nel 2023 quelle residenti a Bagno a Ripoli erano 11.422, nel 2024 sono 11.440. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Altro che culle vuote: è baby boom. Bagno a Ripoli, impennata di bebè

