Altra tragedia sulla spiaggia italiana Alessandro muore per salvare la moglie e i figli | Scena spaventosa

Il mare rappresenta da sempre un luogo di svago e relax per molte persone, ma può trasformarsi rapidamente in una fonte di pericolo quando le condizioni diventano difficili. Correnti imprevedibili, mare mosso e malori improvvisi sono fattori che possono mettere a rischio anche chi si sente esperto e sicuro in acqua. In queste situazioni, l'istinto di proteggere i propri cari può spingere a gesti eroici, ma purtroppo non sempre si riesce a evitare tragedie. La tragedia. Il 26 luglio, sulla litoranea viterbese, un tragico episodio ha scosso la comunità locale. Alessandro D'Angelo, 47 anni, originario di Roma, si trovava in spiaggia con la famiglia quando la moglie e i figli sono stati sorpresi dalle onde e hanno cominciato a trovarsi in difficoltà mentre nuotavano al largo.

