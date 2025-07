Alta Velocità alle Fiere il Pd interroga la Regione | A che punto siamo?

Parma torna a sognare una fermata dei treni dell'alta velocità. Dopo le dichiarazioni del sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, che ha parlato di uno studio di fattibilità già inserito nei nuovi accordi tra ministero e Rfi, il Partito democratico parmense incalza la Regione.E' il consigliere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: alta - velocità - regione - fiere

F1, Max Verstappen: “Bene il primo settore ad alta velocità. Siamo consapevoli dei nostri limiti” - Max Verstappen partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race valida per il GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di Formula 1, in scena questo weekend presso l’Autodromo Internazionale della celeberrima metropoli statunitense.

Sulla Milano-Roma sfreccia l'alta velocità dell'enogastronomia - Grandi piatti, ottime materie prime e una terra, quella della regione laziale, che mira ad andare oltre i luoghi comuni classici facendosi scoprire con numerose eccellenze anche in mercati lontani, sia nazionali che oltreoceano

Donna cammina vicino ai binari dell’alta velocità a Firenze: traffico in tilt, ritardi di oltre un’ora - I treni dell'Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti per una donna che vagava nei pressi dei binari vicino alla stazione di Rifredi, Firenze.

Il Comune alla Radio 15 Luglio 2025 Osipte della trasmissione L'onorevole Gianluca Gallo Assessore all'agricoltura Regione Calabria Speciale Vinitaly... Vai su Facebook

Alta Velocità alle Fiere, il Pd interroga la Regione: A che punto siamo?; Alta Velocità, Massari (Pd): “Serve una fermata a Parma in zona Fiere” -; Marche, il presidente Francesco Acquaroli: Alta velocità adriatica, nominato il Commissario Straordinario.