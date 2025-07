La mossa di Emmanuel Macron con cui ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia ha suscitato, come prevedibile, numerose reazioni contrastanti. I governi si sono divisi tra chi applaude alla decisione francese e chi, al contrario, la giudica fuori luogo specie in questo momento delicato sul piano diplomatico, reazioni che fotografano la spaccatura della comunità internazionale su questo tema. Nel 2012, con la risoluzione 6719, l'Assemblea generale dell'Onu ha riconosciuto la Palestina come Stato non membro con status di osservatore e a oggi sono 148 Stati sui 193 membri delle Nazioni Unite ad averla formalmente riconosciuta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

All'Onu 148 Paesi su 193 lo hanno già ratificato. In Europa svolta recente