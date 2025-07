ALLERTA METEO IN ITALIA | angosciante crisi fino all’Autunno lo dice Aeronautica militare I Chiudetevi in casa altro che vacanze

Siamo in piena estate rovente e in tanti sperano nell’immediato arrivo dell’autunno ma non ovunque arriverĂ il fresco. In Italia, i mesi di giugno e luglio sono stati negli ultimi anni tra i piĂą caldi dell’anno. Giugno 2025, ad esempio, è stato classificato come il piĂą caldo mai registrato in Italia dal 1950, con una temperatura media di 22,8 gradi, superando il precedente record del 2003. Si registrano spesso picchi di temperatura elevati, con valori che superano abbondantemente i 35°C in molte cittĂ e zone interne. Firenze, per esempio, ha visto massime anomale in questo periodo tra i 38 e i 39°C. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

