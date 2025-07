Allenamenti Inter giornata di abbracci e di saluti ad Appiano Gentile per gli uomini di Chivu – FOTO

Allenamenti Inter, le immagini sui social dell’incontro dei ragazzi di Chivu dopo le vacanze in vista della prossima stagione. La nuova stagione dell’ Inter è ufficialmente iniziata e, come spesso accade dopo una lunga pausa, il ritorno ad Appiano Gentile si è trasformato in un momento carico di emozioni e sorrisi. Gli uomini di Christian Chivu, reduci dalle vacanze estive concesse dopo la delusione del Mondiale per Club – concluso con la sconfitta contro la Fluminense – si sono ritrovati oggi per riprendere il lavoro in vista delle nuove sfide che li attendono. Il profilo Instagram ufficiale dell’Inter ha raccontato con immagini e video l’atmosfera del primo giorno di ritrovo: tanti abbracci, pacche sulle spalle e la sensazione di un gruppo più unito che mai. 🔗 Leggi su Internews24.com

