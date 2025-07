Alle Scotte il Centro internazionale per il tumore raro dell’occhio | Arrivano pazienti da tutto il mondo

Siena, 26 luglio 2025 – Alle Scotte ha sede il Centro retinoblastoma, di eccellenza europea. “Arrivano pazienti da tutta Italia, dal bacino Mediterraneo, dai Paesi dell’est e in alcuni casi anche dall’America latina. Siamo a circa 1.000 casi trattati dal 1959, anno in cui è stato trattato il primo caso di retinoblastoma che è un tumore raro dell’occhio in età pediatrica. I pazienti sono molto piccoli, in media da 0 a 3 anni e ogni anno vediamo tra 25 e 35 casi nuovi”, spiega la sua direttrice, professoressa Doris Hadjistilianou. Quali le particolarità ? “È il centro con maggior casistica, storia ed esperienza in Italia, ha seguito tutte le tappe dell’evoluzione delle terapie conservative ed è stato promotore dei primi protocolli di chemioterapie del retinoblastoma in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

