Allarme droga boom di casi in estate L’adolescenza è l’età critica spinti dalla paura di essere esclusi

La Spezia, 26 luglio 2025 – In estate la curva dei casi si impenna vertiginosamente. PerchĂ© le opportunitĂ per uscire con gli amici per una serata sul lungomare, in discoteca o fra locali, sono piĂą frequenti. Logiche di gruppo, ansia relazionale, fanno sì che i giovanissimi entrino sempre piĂą facilmente a contatto con droghe e alcool e che ne facciano uso. Passare una bella serata in compagnia perciò si trasforma in una strenua ricerca allo sballo che soppianta del tutto un sano divertimento. Un vortice che, nel peggiore dei casi, sfocia nella dipendeza: un tunnel da cui è arduo uscire, senza una forte rete di sostegno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme droga, boom di casi in estate. “L’adolescenza è l’etĂ critica, spinti dalla paura di essere esclusi”

