Alla ternana Lorela Cubaj l’oscar dell’associazione italiana giocatori di basket

Nuova soddisfazione per la giocatrice di pallacanestro ternana Lorela Cubaj. Dopo il campionato europeo giocato da protagonista con la nazionale italiana, terminato con una storia medaglia di bronzo, per lei anche un importante premio individuale.Infatti, per Cubaj è stata premiata con l’oscar. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Italia in semifinale agli Europei di Basket femminili: protagonista la ternana Lorela Cubaj contro la Turchia - La cestista ternana Lorela Cubaj è stata grande protagonista nella sfida di basket femminile Italia-Turchia, valida per i quarti di finale dei campionati europei che si stanno disputando in Grecia.

La ternana Lorela Cubaj vince la medaglia di bronzo ai campionati Europei femminili di basket: l'Italia batte la Francia 69-54 - La cestista ternana Lorela Cubaj ha vinto da protagonista la medaglia di bronzo ai campionati europei femminili di basket.

Oscar GIBA 2025 assegnati a Ruzzier, Cubaj e Alibegovic, Oscar Storia a Villalta - L'Associazione Giocatori rende noti i vincitori degli Oscar Giba per la stagione 2024-

Lorela Cubaj: "Da cittadina del mondo, ora sogno l'Europeo.