Il gruppo Plures ha siglato con le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Fiadel un accordo che riconosce maggiori diritti e tutele Lgbtqia+ e più tutele per i lavoratori in generale: "Diritti, inclusione e dignità non sono parole vuote, per noi sono atti concreti", ha affermato l’amministratore delegato Alberto Irace. "Questo accordo segna un’evoluzione importante del nostro modo di essere impresa pubblica", ha aggiunto il presidente Lorenzo Perra. L’accordo per la tutela del personale Lgbtqia+ estende alle unioni civili e alle convivenze registrate diritti come i congedi familiari, parentali e assistenziali, nonché l’accesso ai benefit aziendali, questi ultimi estesi anche ai figli del partner in caso di convivenza anagrafica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Alia Plures e sindacati a tutela dei diritti Lgbt. Continua l'impegno con la Fondazione Kennedy