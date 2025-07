Alessandro Siani | Teatro e poi un nuovo film la comicità è un antidoto

Tempo di lettura: 2 minuti " Un anno sul teatro e a maggio comincio le riprese del nuovo film. Con Leonardo Pieraccioni? Non per questo progetto, ma contiamo di fare un bis quanto prima visto il successo di Io e te dobbiamo parlare". Lo dice all'ANSA Alessandro Siani durante un letterale bagno di folla al Marateale che lo ha premiato ieri sera. L'artista con grande generositĂ non si è risparmiato selfie e autografi, sempre con sorriso e ironia come quando tra il pubblico che lo assediava al teatro sul mare del Santavenere un gruppo di donne ha attirato la sua attenzione dicendogli " siamo venuti da Castellabate per vederti", riferendosi al film cult Benvenuti al Sud girato nel paesino del Cilento.

