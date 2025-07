Albergo confiscato alla mafia assegnato al nipote del boss Giovanni Brusca Pd | Offesa la memoria delle vittime

Il tribunale di Palermo ha affidato la gestione di un bene confiscato alla mafia al nipote di Giovanni Brusca. Si tratta dell’Hotel Garibaldi, albergo in pieno centro a Palermo, in piazza Politeama, sequestrato alla mafia nel 2021 e assegnato alla Cribea srl, società fondata nel 2018 da Giorgio Cristiano, nipote di u verru, il boss – liberato lo scorso giugno – che innescò l’ordigno responsabile della strage di Capaci e che ordinò lo strangolamento e lo scioglimento nell’acido del piccolo Giuseppe Di Matteo. È quanto emerge da un’inchiesta realizzata da Fanpage.it. Secondo quanto riportato dal sito, Giorgio Cristiano è riuscito ad ottenere in gestione il Garibaldi all’età di 29 anni, partendo con un capitale sociale iniziale di 10mila euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

