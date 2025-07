Alanis Morissette e Laura Pausini | duetto a sorpresa al Roma Summer Fest

Un momento indimenticabile ha illuminato la tappa romana del world tour di Alanis Morissette. Durante il concerto, tenutosi presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica nell’ambito del Roma Summer Fest, sul palco è salita a sorpresa Laura Pausini, regalando al pubblico una performance carica di emozione. Le due artiste, tra le voci piĂš amate e riconosciute della musica internazionale, hanno unito le loro energie sulle note di “Ironic”, uno dei brani simbolo della carriera di Morissette. Il duetto, inatteso quanto coinvolgente, ha conquistato i presenti sottolineando la sintonia tra la cantautrice canadese e la star italiana. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it Š Ilfogliettone.it - Alanis Morissette e Laura Pausini: duetto a sorpresa al Roma Summer Fest

In questa notizia si parla di: alanis - morissette - laura - pausini

Alanis Morissette incanta al Lucca Summer Festival 2025 - Il racconto del concerto di Alanis Morissette al Lucca Summer Festival 2025, in scaletta successi che hanno segnato un’era.

Marco Maccarini: “A piedi in cerca di me stesso, perdersi è la libertà assoluta. La notorietà ? Non mi manca. In tv l’unica che mi stregò fu Alanis Morissette” - Milano – Quello coi dread. Lunghi e biondi. Che ci impazzivano tutte le amiche. Marco Maccarini, fra gli uomini più invidiati del pianeta.

Alanis Morissette, mistica e infuocata: la regina del rock è tornata - È una enorme luna piena che sorge l'ouverture con cui Alanis Morissette ha inaugurato la stagione dei concerti estivi, con i big della musica internazionale, che caratterizzano l'estate di Gorizia-Nova Gorica, due realtà divise dalla guerra (calda e fredda), una sul fronte italiano, l’altra sloveno, e ora fucina di eventi come unica Città della Cultura Europea 2025.

Nell’ambito del Roma Summer Fest, Laura Pausini è salita sul palco con Alanis Morissette per un’imperdibile esecuzione di “Ironic” #LauraPausini #RomaSummerFest #Ironic #alanismorissette Vai su Facebook

Nell’ambito del Roma Summer Fest, Laura Pausini è salita sul palco con Alanis Morissette per un’imperdibile esecuzione di “Ironic” #LauraPausini #RomaSummerFest #Ironic #alanismorissette Vai su X

Roma Summer Fest, Laura Pausini sorprende tutti al concerto di Alanis Morissette; Alanis Morissette e Laura Pausini: il duetto inaspettato su “Ironic” conquista i fan; Alanis Morissette duetta con Laura Pausini, sorpresa all'Auditorium Roma - Video.

Alanis Morissette e Laura Pausini: il duetto a sorpresa sulle note di "Ironic" emoziona i fan - Durante il suo attesissimo concerto all'Auditorium Parco della Musica, Alanis Morissette ha sorpreso il pubblico chiamando sul palco una guest star d’eccezione ... msn.com scrive

Laura Pausini duetto a sorpresa con Alanis Morissette sulle note di Ironic a Roma - Laura Pausini è stata protagonista, a sorpresa, del concerto di Alanis Morissette a Roma: le due hanno cantato insieme "Ironic"! Scrive superguidatv.it