Alabama padre affida il figlio di 5 anni all’assistente sociale Lei lo dimentica in auto sotto al sole | è morto

Roma, 26 luglio 2025 - Terribile tragedia in Alabama per la triste fine di un bambino di 3 anni affidato agli assistenti sociali e dimenticato in auto sotto al sole per 5 ore: è morto. Dalle pagine del New York Times si scopre l'assurda fine del piccolo Ke'Torrius Starkes Jr., affidato dal padre a un assistente sociale martedì mattina intorno alle 11:30 dopo una sua visita, affinché lo accompagnasse all'asilo, dove però non è mai giunto. Secondo il racconto della zia, Brittney DeBruce, il piccolo è stato abbandonato in auto con una temperatura di circa 40 gradi dalle 12:30 circa alle 17:30 a Bessemer, alla periferia di Birmingham. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alabama, padre affida il figlio di 5 anni all’assistente sociale. Lei lo dimentica in auto sotto al sole: è morto

Un bambino di soli 3 anni è morto nelle scorse ore dopo essere stato lasciato da solo in auto sotto al sole cocente per 5 ore dall'assistente sociale La tragedia

